Шольц вкотре застеріг фон дер Ляєн від коаліції з ультраправими

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка претендує на другий термін, і її правоцентристська Європейська народна партія мають створити стабільну більшість у наступному Європарламенті без підтримки ультраправих.

Заяву канцлера наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу у Берліні Шольц зазначив, що наступний президент Єврокомісії "повинен спиратися на демократичні партії Європи, на платформу, що включає соціал-демократів, консерваторів, лібералів".

"Не повинно бути жодних ультраправих або правих популістських партій", – підкреслив він.

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За словами Шольца, історія Німеччини означає, що вона несе особливу відповідальність в Європі. Це було ключовою умовою, і він "дуже серйозно" ставиться до цього, додав канцлер.

У квітні фон дер Ляєн припустила, що може бути відкритою до співпраці з партіями євроскептиків, щоб забезпечити собі другий термін на посаді.

Після цього Шольц заявив, що наступний президент Європейської комісії не повинен шукати підтримки в ультраправих партій.

За даними ЗМІ, фон дер Ляєн може зіткнутися з труднощами на шляху до потенційного другого терміну, оскільки новий склад Європарламенту потенційно може бути більш ворожим до неї.

Крім того, як повідомляли, президент Європейської ради Шарль Мішель збирається завадити фон дер Ляєн повторно обійняти посаду голови ЄК.