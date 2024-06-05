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Більшість угорців, і прихильники Орбана теж, підтримують членство в ЄС

опитування
Новини — Середа, 5 червня 2024, 21:58 — Олег Павлюк

Переважна більшість населення Угорщини виступає за членство країни в Європейському Союзі попри твердження влади, що Будапешт "перебуває у стані війни" з Брюсселем.

Про це свідчить опитування агенції Medián на замовлення порталу Telex, повідомляє "Європейська правда".

Загалом серед угорців 51% населення повністю підтримує членство країни в ЄС, ще 32% – частково підтримують. Повністю проти членства Угорщини в ЄС налаштовані лише 3% опитаних і ще 9% – частково проти.

Найменшу підтримку перебуванню Угорщини в ЄС висловили виборці партії влади "Фідес", але й там вона все одно переважає: 27% "повністю підтримують" членство, ще 46% – радше підтримують.

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Також найнижчий рівень підтримки євроінтеграції виявили серед угорських респондентів із неповною середньою освітою, але й там відносна більшість – за членство в ЄС.

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Серед переваг членства в Євросоюзі жителі Угорщини найчастіше називали вільні подорожі та можливості для молоді (69% і 66% визначили їх як "дуже корисні", 17% і 18% – "частково корисні", відповідно).

Інвестиції з фондів ЄС вважають дуже корисними 47%, а частково корисними – 19% респондентів. Цей чинник – а точніше, інвестиції ЄС неподалік місця проживання – є найбільш важливим для виборців "Фідес".

Нагадаємо, у минулому угорський прем'єр Віктор Орбан порівнював членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією. Він також заявляв, що його метою на євровиборах є "окупувати Брюссель".

Нещодавно Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС на ротаційній основі, закликала уряди країн Євросоюзу розглянути можливість розпочати процедуру позбавлення Угорщини, яка перебирає на себе головування наступного місяця, права голосу.

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