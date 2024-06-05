Большинство венгров, и сторонники Орбана тоже, поддерживают членство в ЕС

Подавляющее большинство населения Венгрии выступает за членство страны в Европейском Союзе, несмотря на утверждение властей, что Будапешт "находится в состоянии войны" с Брюсселем.

Об этом свидетельствует опрос агентства Medián по заказу портала Telex, сообщает "Европейская правда".

В целом среди венгров 51% населения полностью поддерживает членство страны в ЕС, еще 32% – частично поддерживают. Полностью против членства Венгрии в ЕС настроены лишь 3% опрошенных и еще 9% – частично против.

Наименьшую поддержку пребыванию Венгрии в ЕС выразили избиратели партии власти "Фидес", но и там она все равно преобладает: 27% "полностью поддерживают" членство, еще 46% – скорее поддерживают.

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Также самый низкий уровень поддержки евроинтеграции обнаружили среди венгерских респондентов с неполным средним образованием, но и там относительное большинство – за членство в ЕС.

Среди преимуществ членства в Евросоюзе жители Венгрии чаще всего называли свободные путешествия и возможности для молодежи (69% и 66% определили их как "очень полезные", 17% и 18% – "частично полезные", соответственно).

Инвестиции из фондов ЕС считают очень полезными 47%, а частично полезными – 19% респондентов. Этот фактор – а точнее, инвестиции ЕС недалеко от места жительства – является наиболее важным для избирателей "Фидес".

Напомним, в прошлом венгерский премьер Виктор Орбан сравнивал членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией. Он также заявлял, что его целью на евровыборах является "оккупировать Брюссель".

Недавно Бельгия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС на ротационной основе, призвала правительства стран Евросоюза рассмотреть возможность начать процедуру лишения Венгрии, которая принимает на себя председательство в следующем месяце, права голоса.