Зеленський обговорив із Сунаком Саміт миру та продовження оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів розмову телефоном з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Офіс президента України.

Лідери зосередили основну увагу на підготовці до Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня, йдеться у пресрелізі.

"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні", – заявив Зеленський.

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Вони також обговорили продовження оборонної співпраці між країнами, де пріоритетними питаннями Офіс президента назвав посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей.

"Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей", – йдеться в пресрелізі.

Крім того, лідери країн обмінялися думками щодо додаткових можливостей для спільних тренувальних місій та взаємосумісності Сил оборони й безпеки України з НАТО.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що західні партнери України здивовані зміною позиції України, яка означає поступки на майбутньому Саміті миру у Швейцарії.

У разі, якщо Київ схвалить рішення саміту в нинішньому вигляді, він дасть зелене світло на просування існуючих і появу нових планів, які точно будуть менше враховувати українські інтереси.

Детальніше читайте у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.

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