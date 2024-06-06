Зеленский обсудил с Сунаком Саммит мира и продолжение оборонного сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор по телефону с премьером Великобритании Риши Сунаком.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Офис президента Украины.

Лидеры сосредоточили основное внимание на подготовке к Саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, говорится в пресс-релизе.

"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на Саммите на самом высоком уровне", – заявил Зеленский.

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Они также обсудили продолжение оборонного сотрудничества между странами, где приоритетными вопросами Офис президента назвал усиление противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.

"Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ. Он отметил, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизни людей", – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями относительно дополнительных возможностей для совместных тренировочных миссий и совместимости Сил обороны и безопасности Украины с НАТО.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что западные партнеры Украины удивлены изменением позиции Украины, которая означает уступки на предстоящем Саммите мира в Швейцарии.

В случае, если Киев одобрит решение саммита в нынешнем виде, он даст зеленый свет на продвижение существующих и появление новых планов, которые точно будут меньше учитывать украинские интересы.

Подробнее читайте в статье Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать.

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