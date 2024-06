В четверг 6 июня в ЕС начинается четырехдневный период голосования на выборах в Европарламент, который проходит во всех 27 странах-членах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Выборы в законодательный орган ЕС, куда на этот раз будут избирать 720 депутатов, проходят в один из четырех дней – 6-9 июня, в зависимости от национальных традиций голосования каждой страны.

6 июня является основным днем голосования только в одной стране – Нидерландах. Как сообщает NOS, избирательные участки открываются в 7:30 и будут работать до 21:00. Отдельные участки открылись еще раньше – с 6 утра и даже с начала суток.

Реклама:

Для большинства стран ЕС основным днем голосования будет 9 июня, в ряде стран это волеизъявление будет проходить параллельно с другими выборами.

Впрочем, во многих государствах есть опция досрочного голосования, этот процесс стартовал еще в начале недели.

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала европейцев воспользоваться своим правом голоса.

It's time to #UseYourVote 🫶



Choose your future and make your voice heard in the #EUelections2024 starting today 🇪🇺 pic.twitter.com/7CD359UbLb