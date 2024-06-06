У водах Ла-Маншу врятували близько 80 мігрантів, які намагались дістатись Британії

Близько 80 мігрантів були врятовані у водах Ла-Маншу британською владою в четвер після інциденту з невеликим човном, який плив з Франції.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Берегова охорона підтвердила, що після інциденту підняла в повітря два вертольоти, а Королівська національна рятувальна служба направила рятувальні човни.

"Пошуки завершилися, всі люди знайдені і повернулися на сушу", – заявив представник берегової охорони.

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Загальна кількість перетинів через Ла-Манш за рік вже склала 10 779. Це на 42% більше, ніж було зафіксовано на цей час минулого року, і на 8% більше, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, у квітні парламент Британії ухвалив скоригований закон щодо депортації шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

"Зупинити човни" було однією з ключових прем'єрських обіцянок Ріші Сунака, проте є чимало критиків ухваленого рішення. Сусідня Ірландія нарікає на ефект від ухвалення закону, заявивши, що до них через Північну Ірландію їдуть мігранти, які побоюються депортації зі Сполученого Королівства.