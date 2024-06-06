В водах Ла-Манша спасли около 80 мигрантов, пытавшихся добраться до Британии

Около 80 мигрантов были спасены в водах Ла-Манша британскими властями в четверг после инцидента с небольшой лодкой, которая плыла из Франции.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Береговая охрана подтвердила, что после инцидента подняла в воздух два вертолета, а Королевская национальная спасательная служба направила спасательные лодки.

"Поиски завершились, все люди найдены и вернулись на сушу", – заявил представитель береговой охраны.

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Общее количество пересечений Ла-Манша за год уже составило 10 779. Это на 42% больше, чем было зафиксировано на это время в прошлом году, и на 8% больше, чем в 2022 году.

Напомним, в апреле парламент Великобритании принял скорректированный закон о депортации искателей убежища в Руанду с целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Великобритании и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

"Остановить лодки" было одним из ключевых премьерских обещаний Риши Сунака, однако есть немало критиков принятого решения. Соседняя Ирландия сетует на эффект от принятия закона, заявив, что к ним через Северную Ирландию едут мигранты, которые опасаются депортации из Соединенного Королевства.