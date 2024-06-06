Эстония отложит ряд расходов для закупки боеприпасов и артсистем

Министерство обороны Эстонии планирует закупить больше боеприпасов и артиллерийских систем, а также инвестировать в разведку, отложив из-за нехватки денег закупки транспортных средств и средств связи, а также сократив объемы иностранных военных миссий.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В новой программе развития эстонское Минобороны решило ускорить некоторые из наиболее важных закупок.

Как отметила вице-канцлер по оборонному планированию министерства Тийна Уудеберг, основной акцент в утвержденной сейчас программе развития ставится на боеприпасы – всего на них планируют потратить более полутора миллиардов евро.

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"Во-вторых, расширение возможностей артиллерии. К нам поступят два батальона самоходных артиллерийских систем, а по новой программе развития появится и третий. Третья сфера, на которую было обращено большое внимание, – это ситуационная осведомленность, возможности разведки и целеуказания. Отправной точкой для выбора было то, что даст наибольший военный эффект", – пояснила Уудеберг.

Программа развития Министерства обороны устанавливает точный план оборонных расходов на ближайшие четыре года. Она обновляется каждый год. Нынешняя версия программы предусматривает расходы в размере 5,3 млрд евро.

В программу также включены расходы на поддержку Украины, которые, согласно принятому решению, составят 0,25% ВВП.

Как отметила представитель оборонного ведомства, для увеличения закупок боеприпасов придется отложить некоторые другие закупки.

"Мы перенесли по времени закупки некоторых средств связи, транспортных средств. Мы сократили финансирование ремонта и технического обслуживания, а также другие закупки, которые являются важными с военной точки зрения, но не являются самыми важными", – сказала Уудеберг.

Кроме того, вице-канцлер добавила, что меньше денег будет выделено на иностранные военные миссии.

Она уточнила, что даже с учетом увеличения закупок боеприпасов, их количество останется недостаточным.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас выразил надежду, что стране удастся заключить контракты на закупку дополнительных систем противовоздушной обороны большой и малой дальности в течение лета.

Осенью 2023 года Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы ПВО средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.

Но Литва тогда решила отдать предпочтение норвежской системе ПВО NASAMS и в декабре подписала контракт с производителем.