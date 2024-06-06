У Косові затримали двох підозрюваних у шпигунстві на Сербію

Розвідувальна служба частково визнаного Косова спільно з поліцією заявили про затримання двох людей, підозрюваних у роботі на Службу безпеки та інформації Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання KOHA.

Підозрюваних затримали в місті Феріжай, що на південному сході Косова. Правоохоронці не уточнили деталей стосовно затриманих, лише вказали, що вони є чоловіками, а їхні ініціали – Б.Ш. та М.Ч.

Під час обшуку за місцем проживання затриманих знайшли "різноманітні документи, комп'ютери, телефони, USB, відеореєстратори, касети, зброю та боєприпаси, маски, військові протигази" та інші предмети, йдеться в заяві поліції Косова.

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За рішенням прокурора чоловіків узяли під варту на час слідства.

Своєю чергою Служба безпеки та інформації Сербії в опублікованій напередодні заяві стверджує, що "тимчасові албанські установи в Косово і Метохії" поширили "фейкові новини" про затримання шпигунів.

Як відомо, Косово – незалежності якого Сербія не визнає – не раз звинувачувало Белград у підривній діяльності й порівнювало його дії з агресією Росії проти України.

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