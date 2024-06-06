Румыния приобретет у Южной Кореи 54 самоходные гаубицы на $1 млрд

Румыния готовится заключить контракт с Южной Кореей о закупке 54 самоходных гаубиц K9 на сумму около 1 миллиарда долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал Digi24.

Контракт, как ожидается, будет подписан "в первой половине года" во время визита министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сика в Румынию, где он обсудит "оборонное сотрудничество с местными органами власти".

Как говорится в публикации, переговоры о подписании контракта находятся "на завершающей стадии". Он будет предусматривать приобретение Румынией 54 самоходных гаубиц K9, 36 специальных транспортеров для перевозки боеприпасов, запчастей, боеприпасов и тому подобное.

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Производитель гаубиц K9, южнокорейская компания Hanwha, была единственной компанией, участвовавшей в тендере, объявленном Министерством национальной обороны Румынии летом 2023 года.

Самоходные гаубицы из Южной Кореи ранее закупили для своих войск в частности Польша и Эстония. Эти страны активно оказывали военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Кроме того, Румыния решила приобрести у США партию самых современных истребителей F-35.