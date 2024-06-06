У Німеччині пройшли обшуки понад 70 квартир через розпалювання ненависті онлайн

Влада по всій Німеччині провела обшуки у людей, яких підозрюють у розпалюванні ненависті та підбурюванні до ненависті в інтернеті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Загалом у четвер вранці було обшукано понад 70 квартир і допитано багато підозрюваних, повідомило Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) у Вісбадені. У всіх федеральних землях було проведено понад 130 поліцейських заходів, повідомив представник відомства.

"Ми повинні зупинити спіраль ненависті і насильства. Ненависть, яка поширюється в інтернеті, є живильним середовищем для насильства", – заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

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Саме тому BKA разом з поліцією землі вживає послідовних заходів проти злочинів на ґрунті ненависті, сказала вона.

"Понад 130 заходів по всій країні сьогодні – це саме той жорсткий підхід, який нам потрібен", – додала Фезер.

З одного боку, ця акція спрямована проти ісламістської та антисемітської агітації, яка прославляє терор ХАМАС і заперечує існування Ізраїлю, заявила глава МВС. "Ми вживаємо не менш рішучих заходів проти правоекстремістських і антидемократичних публікацій, що розпалюють ненависть, включаючи огидні погрози вбивством на адресу посадових осіб і виборних представників нашої країни", – сказала міністерка.

У BKA пояснили, що звертали увагу на підбурювальний контент і пости зі свастикою або іншими нацистськими символами. Але були також антисемітські висловлювання з посиланням на конфлікт на Близькому Сході, наприклад, гасло "Від річки до моря Палестина буде вільною".

Крім того, переслідувалися також автори постів, що містять погрози і образи на адресу політиків, посадовців і народних обранців.

За останній рік кількість зареєстрованих поліцією випадків так званих публікацій, що розпалюють ворожнечу, значно зросла. Загалом їхня кількість зросла більш ніж удвічі – з 3 396 до 8 011 випадків.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі висловився за депортацію осіб, які скоїли тяжкі злочини, до країн, у яких ситуація з безпекою вважається складною – таких як Афганістан та Сирія.

Минулого тижня у німецькому Мангеймі озброєний ножем виходець з Афганістану накинувся на ультраправих, які проводили у центрі антиісламський мітинг, і поранив багатьох людей. Постраждалий поліціянт згодом помер у лікарні.