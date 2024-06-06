В Германии прошли обыски более 70 квартир из-за разжигания ненависти онлайн

Власти по всей Германии провели обыски у людей, которых подозревают в разжигании ненависти и подстрекательстве к ненависти в интернете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Всего в четверг утром обыскали более 70 квартир и допросили много подозреваемых, сообщило Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) в Висбадене. Во всех федеральных землях было проведено более 130 полицейских мероприятий, сообщил представитель ведомства.

"Мы должны остановить спираль ненависти и насилия. Ненависть, которая распространяется в интернете, является питательной средой для насилия", – заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер.

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Именно поэтому BKA вместе с полицией земли принимает последовательные меры против преступлений на почве ненависти, сказала она.

"Более 130 мероприятий по всей стране сегодня – это именно тот жесткий подход, который нам нужен", – добавила Фезер.

С одной стороны, эта акция направлена против исламистской и антисемитской агитации, которая прославляет террор ХАМАС и отрицает существование Израиля, заявила глава МВД. "Мы принимаем не менее решительные меры против правоэкстремистских и антидемократических публикаций, разжигающих ненависть, включая отвратительные угрозы убийством в адрес должностных лиц и выборных представителей нашей страны", – сказала министр.

В BKA объяснили, что обращали внимание на подстрекательский контент и посты со свастикой или другими нацистскими символами. Но были также антисемитские высказывания со ссылкой на конфликт на Ближнем Востоке, например, лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной".

Кроме того, преследовались также авторы постов, содержащих угрозы и оскорбления в адрес политиков, должностных лиц и народных избранников.

За последний год количество зарегистрированных полицией случаев так называемых публикаций, разжигающих вражду, значительно возросло. В целом их количество выросло более чем вдвое – с 3 396 до 8 011 случаев.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге высказался за депортацию лиц, совершивших тяжкие преступления, в страны, в которых ситуация с безопасностью считается сложной – таких как Афганистан и Сирия.

На прошлой неделе в немецком Мангейме вооруженный ножом выходец из Афганистана набросился на ультраправых, которые проводили в центре антиисламский митинг, и ранил многих людей. Пострадавший полицейский впоследствии скончался в больнице.