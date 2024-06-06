У Берліні кліматичні активісти залишили "послання" на будівлі уряду Німеччини

Активісти руху Letzte Generation ("Останнє покоління") в Берліні нанесли напис на будівлі, яку використовує канцлер уряду Німеччини Олаф Шольц, аби привернути увагу до проблеми глобального потепління.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Під час виступу Шольца в Бундестазі, де він говорив про боротьбу з екстремізмом і кліматичною кризою, активісти Letzte Generation нанесли чорною фарбою на північному фасаді федеральної канцелярії слова "Будь чесним!".

Фото: Europa Press

Активісти пояснили, що ці слова були адресовані канцлеру Шольцу, якого закликали звернути увагу на той факт, що кліматична катастрофа становить "гостру" загрозу безпеці та життю людей.

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За даними берлінської поліції, в акції брали участь дев'ять людей. Правоохоронці встановили особисті дані активістів та відпустили їх.

Поліція Берліна, однак, розпочала розслідування за фактом пошкодження майна та порушення закону про свободу зібрань – тому що активісти не попередили про мітинг. Саме ж гасло пізніше змили з фасаду будівлі федеральної канцелярії.

Як нагадує Spiegel, раніше цього тижня Letzte Generation розмістило такий же заклик на фасаді Будинку Віллі Брандта, де розташована федеральна партійна штаб-квартира Соціал-демократичної партії Шольца.

"Останнє покоління" неодноразово блокувало рух транспорту в Берліні та містах, вимагаючи від влади посилити дії проти глобального потепління.

Серед іншого, активісти "Останнього покоління" вимагають від уряду Німеччини розробити план досягнення міжнародної мети щодо обмеження глобального потепління до 1,5 градусів Цельсія.