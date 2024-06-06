В Берлине климатические активисты оставили "послание" на здании правительства Германии

Активисты климатического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в Берлине нанесли надпись на здании, которое использует канцлер правительства Германии Олаф Шольц, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Во время выступления Шольца в Бундестаге, где он говорил о борьбе с экстремизмом и климатическим кризисом, активисты Letzte Generation нанесли черной краской на северном фасаде федеральной канцелярии слова "Будь честным!".

Фото: Europa Press

Активисты объяснили, что эти слова были адресованы канцлеру Шольцу, которого призвали обратить внимание на тот факт, что климатическая катастрофа представляет "острую" угрозу безопасности и жизни людей.

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По данным берлинской полиции, в акции участвовали девять человек. Правоохранители установили личные данные активистов и отпустили их.

Полиция Берлина, однако, начала расследование по факту повреждения имущества и нарушения закона о свободе собраний – потому что активисты не предупредили о митинге. Сам же лозунг позже смыли с фасада здания федеральной канцелярии.

Как напоминает Spiegel, ранее на этой неделе активисты Letzte Generation разместили такой же призыв на фасаде дома Вилли Брандта, где расположена федеральная партийная штаб-квартира Социал-демократической партии Шольца.

"Последнее поколение" неоднократно блокировало движение транспорта в Берлине и городах, требуя от властей усилить действия против глобального потепления.

Также они дважды обливали краской Бранденбургские ворота.

Среди прочего, активисты "Последнего поколения" требуют от правительства Германии разработать план достижения международной цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия.