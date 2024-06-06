Скандал з перехопленням розмов про Taurus у Німеччині закінчився штрафом

Інспектор Військово-повітряних сил Німеччини Інго Герхарц буде підданий простому дисциплінарному стягненню після того, як телефонна розмова про крилаті ракети Taurus була перехоплена Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Handelsblatt.

Генерал-лейтенант повинен сплатити дисциплінарний штраф, який завершить справу.

Рішення у справі виключає подальші санкції проти фігурантів скандалу. Комітет з питань оборони був поінформований про це рішення в середу.

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Російська розвідка перехопила розмову через Webex між чотирма високопоставленими офіцерами Військово-повітряних сил. Запис був оприлюднений. Офіцери, в тому числі Герхарц, обговорювали сценарії розгортання німецьких крилатих ракет, якщо Taurus все ж таки доставлять в Україну.

Берлінська прокуратура вже закрила розслідування проти Герхарца у цій справі. Прессекретар заявив, що початкової підозри не було. І додав: "Зокрема, не було жодних доказів навмисних дій обвинуваченого. Будь-яка необережність може мати значення відповідно до дисциплінарного законодавства, але як недбалість вона не карається".

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Читайте детальну статтю про перехоплені росіянами переговори топпредставників ВПС Німеччини щодо Taurus.