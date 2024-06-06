Скандал с перехватом разговоров о Taurus в Германии закончился штрафом

Инспектор Военно-воздушных сил Германии Инго Герхарц будет подвергнут простому дисциплинарному взысканию после того, как телефонный разговор о крылатых ракетах Taurus был перехвачен Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Handelsblatt.

Генерал-лейтенант должен уплатить дисциплинарный штраф, который завершит дело.

Решение по делу исключает дальнейшие санкции против фигурантов скандала. Комитет по вопросам обороны был проинформирован об этом решении в среду.

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Российская разведка перехватила разговор через Webex между четырьмя высокопоставленными офицерами Военно-воздушных сил. Запись была обнародована. Офицеры, в том числе Герхарц, обсуждали сценарии развертывания немецких крылатых ракет, если Taurus все же доставят в Украину.

Берлинская прокуратура уже закрыла расследование против Герхарца по этому делу. Пресс-секретарь заявил, что первоначального подозрения не было. И добавил: "В частности, не было никаких доказательств умышленных действий обвиняемого. Любая неосторожность может иметь значение в соответствии с дисциплинарным законодательством, но как халатность она не наказывается".

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".