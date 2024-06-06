У Швейцарії пропонують карати за нав'язливе переслідування людей

Національна рада Швейцарії – нижня палата парламенту – проголосувала за поправки до Кримінального кодексу, які визначать сталкінг, тобто нав'язливе переслідування, як окремий злочин.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SRF.

За проголошення сталкінгу окремим кримінальним злочином проголосував 151 депутат нижньої палати парламенту Швейцарії, проти були 29. Позаяк швейцарська Федеральна рада – уряд країни – підтримує пропозицію, остаточне рішення має ухвалити верхня палата – Рада кантонів.

До сталкінгу, згідно з пропозицією, зараховуватимуть дзвінки або повідомлення в будь-який час доби, листи з погрозами, подарунки та переслідування на вулиці. Їхня особливість – повторюваність і загроза для того, кого це переслідування стосується.

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У разі ухвалення закону того, хто наполегливо переслідує або погрожує комусь і тим самим обмежує його свободу жити власним життям, у Швейцарії каратимуть тюремним ув'язненням на строк до трьох років або штрафом.

Під час дебатів Федеральна рада Швейцарії пропонувала обмежити кримінальну відповідальність випадками, коли жертви необґрунтовано обмежені в правах, але парламент цю пропозицію не підтримав.

Швейцарський уряд також пропонував, аби справу про сталкінг порушували тільки за заявою жертви, але й цю пропозицію відхилили. В ухваленому проєкті передбачено, що правоохоронці можуть самостійно ініціювати розслідування, якщо йдеться про стосунки між подружжям.

Наразі у Швейцарії немає сталкінгу як окремого злочину, тому правоохоронці рідко розслідують заяви жертв.

Нагадаємо, кілька років тому в Англії та Уельсі мізогінію визнали злочином на ґрунті ненависті.