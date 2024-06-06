В Швейцарии предлагают наказывать за навязчивое преследование людей

Национальный совет Швейцарии – нижняя палата парламента – проголосовала за поправки в Уголовный кодекс, которые определят сталкинг, то есть навязчивое преследование, как отдельное преступление.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

За провозглашение сталкинга отдельным уголовным преступлением проголосовал 151 депутат нижней палаты парламента Швейцарии, против были 29. Поскольку швейцарский Федеральный совет – правительство страны – поддерживает предложение, окончательное решение должна принять верхняя палата – Совет кантонов.

К сталкингу, согласно предложению, будут причислять звонки или сообщения в любое время суток, письма с угрозами, подарки и преследования на улице. Их особенность – повторяемость и угроза для того, кого это преследование касается.

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В случае принятия закона того, кто настойчиво преследует или угрожает кому-то и тем самым ограничивает его свободу жить собственной жизнью, в Швейцарии будут наказывать тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом.

Во время дебатов Федеральный совет Швейцарии предлагал ограничить уголовную ответственность случаями, когда жертвы необоснованно ограничены в правах, но парламент это предложение не поддержал.

Швейцарское правительство также предлагало, чтобы дело о сталкинге возбуждали только по заявлению жертвы, но и это предложение отклонили. В принятом проекте предусмотрено, что правоохранители могут самостоятельно инициировать расследование, если речь идет об отношениях между супругами.

Сейчас в Швейцарии нет сталкинга как отдельного преступления, поэтому правоохранители редко расследуют заявления жертв.

Напомним, несколько лет назад в Англии и Уэльсе мизогинию признали преступлением на почве ненависти.