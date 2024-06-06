Німецьким ультраправим дозволили мітинг у Мангеймі, де смертельно поранили поліцейського

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") через суд домоглася права на проведення демонстрації на центральній площі міста Мангейм, де тиждень тому смертельно поранили поліцейського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Тиждень тому на ринковій площі в Мангеймі був смертельно поранений ножем поліцейський. Місто тимчасово оголосило місце злочину меморіальним місцем і заборонило проведення мітингів і зборів, що викликало невдоволення "АдН".

Партія оскаржила це в суді, і тепер за рішенням надзвичайного суду їй дозволено проводити демонстрації на ринковій площі. Демонстрація, яка, серед іншого, буде спрямована проти ісламізму, запланована на 18:00 у п'ятницю. У цей же час має відбутися контрдемонстрація "Антифа".

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Минулої п'ятниці 25-річний афганець поранив ножем п'ятьох учасників мітингу, організованого антиісламським рухом Pax Europa, і поліцейського. Пізніше 29-річний поліцейський Рувен Лор помер від отриманих поранень.

"За два дні до європейських виборів ми хочемо продемонструвати, куди саме вдарив ісламістський терор, щоб послати чіткий політичний сигнал усій республіці", – заявив голова партії "АдН" у землі Баден-Вюртенберг Маркус Фройнмаєр.

Рішення суду, який дозволив проведення мітингу "АдН" ще не є юридично обов'язковим. Місто може оскаржити його в Адміністративному суді землі Баден-Вюртемберг у Мангеймі.

У Мангеймі стався ще один напад з ножем, у вівторок ввечері постраждав політик "Альтернативи для Німеччини".