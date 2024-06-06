Немецким ультраправым разрешили митинг в Мангейме, где смертельно ранили полицейского

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") через суд добилась права на проведение демонстрации на центральной площади города Мангейм, где неделю назад смертельно ранили полицейского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Неделю назад на рыночной площади в Мангейме был смертельно ранен ножом полицейский. Город временно объявил место преступления мемориальным местом и запретил проведение митингов и собраний, что вызвало недовольство "АдГ".

Партия оспорила это в суде, и теперь по решению чрезвычайного суда ей разрешено проводить демонстрации на рыночной площади. Демонстрация, которая, среди прочего, будет направлена против исламизма, запланирована на 18:00 в пятницу. В это же время должна состояться контрдемонстрация "Антифа".

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В прошлую пятницу 25-летний афганец ранил ножом пятерых участников митинга, организованного антиисламским движением Pax Europa, и полицейского. Позже 29-летний полицейский Рувен Лор скончался от полученных ранений.

"За два дня до европейских выборов мы хотим продемонстрировать, куда именно ударил исламистский террор, чтобы послать четкий политический сигнал всей республике", – заявил председатель партии "АдН" в земле Баден-Вюртенберг Маркус Фройнмайер.

Решение суда, который разрешил проведение митинга "АдГ" еще не является юридически обязательным. Город может обжаловать его в Административном суде земли Баден-Вюртемберг в Мангейме.

В Мангейме произошло еще одно нападение с ножом, во вторник вечером пострадал политик "Альтернативы для Германии".