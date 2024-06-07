У Німеччині після повеней поновились дебати по обов’язкове страхування від стихійних лих

У Німеччині після повеней на півдні поновилися дебати щодо необхідності обов’язкового страхування будинків від стихійних лих, проте у керівній коаліції згоди з цього приводу немає.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У четвер СДПН і "Зелені" висловилися у Бундестазі за запровадження обов’язкового страхування від стихійних лих за "французькою" моделлю. Проте "Вільні демократи" відкидають ідею, наполягаючи, що це стане не завжди посильним фінансовим тягарем для власників будівель.

Від прихильників страхування лунають аргументи, що допомога постраждалим з держбюджету також створює проблеми і потрібен механізм, який буде ризик-орієнтованим і не надто обтяжливим.

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У ХДС-ХСС запропонували модель, за якою страхування від стихійних лих буде за замовчуванням включене у страхування житла, і клієнт може за бажання відмовитись від цієї опції – але тоді не може розраховувати на державну допомогу, якщо з житлом щось станеться. Ця ідея не знайшла підтримки більшості.

Міністр юстиції Марко Бушманн від "Вільних демократів" пропонує, щоби страхові компанії були зобов’язані пропонувати страхування житла від стихійних лих та інформувати про цю опцію, але при цьому власники нерухомості не мали зобов’язання оформлювати страховку.

Нагадаємо, минулого тижня від повеней постраждали низка районів на півдні Німеччини, зокрема у Баварії. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, постраждали тисячі домогосподарств.

Катастрофічні повені на північному заході Німеччини у липні 2021 року спричинили мільярдні збитки і призвели до загибелі понад 180 людей.