В Германии после наводнений возобновились дебаты по обязательной страховке от стихийных бедствий

В Германии после наводнений на юге возобновились дебаты о необходимости обязательного страхования домов от стихийных бедствий, однако в правящей коалиции согласия по этому поводу нет.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В четверг СДПГ и "Зеленые" высказались в Бундестаге за введение обязательного страхования от стихийных бедствий по "французской" модели. Однако "Свободные демократы" отвергают идею, настаивая, что это станет не всегда посильным финансовым бременем для владельцев зданий.

От сторонников страхования звучат аргументы, что помощь пострадавшим из госбюджета также создает проблемы и нужен механизм, который будет риск-ориентированным и не слишком обременительным.

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В ХДС-ХСС предложили модель, по которой страхование от стихийных бедствий будет по умолчанию включено в страхование жилья, и клиент может при желании отказаться от этой опции – но тогда не может рассчитывать на государственную помощь, если с жильем что-то случится. Эта идея не нашла поддержки большинства.

Министр юстиции Марко Бушманн от "Свободных демократов" предлагает, чтобы страховые компании были обязаны предлагать страхование жилья от стихийных бедствий и информировать об этой опции, но при этом владельцы недвижимости не имели обязательства оформлять страховку.

Напомним, на прошлой неделе от наводнений пострадали ряд районов на юге Германии, в частности в Баварии. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, пострадали тысячи домохозяйств.

Катастрофические наводнения на северо-западе Германии в июле 2021 года вызвали миллиардные убытки и привели к гибели более 180 человек.