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Латвия выразила солидарность с Польшей по поводу смерти пограничника, раненного мигрантом

Новости — Пятница, 7 июня 2024, 09:29

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила солидарность с Польшей в связи со смертью пограничника, раненого мигрантом на границе с Беларусью, и подчеркнула, что "шантаж мигрантами" от Минска следует остановить.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Байба Браже выразила соболезнования в связи со смертью пограничника, который 28 мая получил ножевое ранение в районе села Дубиче Церкевне, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси. Министр подчеркнула, что это и граница Польши, и внешняя граница ЕС.

"Солидарны с нашими польскими друзьями в связи с этой трагедией. Инструментализованная миграция на границе Польши с Россией и Беларусью будет остановлена", – написала она.

Напомним, раненый пограничник умер 6 июня. МИД Польши требует от Минска выдать подозреваемого мигранта.

Как известно, в последнее время ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась, столкновения мигрантов с пограничниками происходят регулярно. Польский президент Анджей Дуда решил созвать заседание Совета нацбезопасности по этому поводу.

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Польша Латвия шантаж мигрантами
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