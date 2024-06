Латвия выразила солидарность с Польшей по поводу смерти пограничника, раненного мигрантом

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила солидарность с Польшей в связи со смертью пограничника, раненого мигрантом на границе с Беларусью, и подчеркнула, что "шантаж мигрантами" от Минска следует остановить.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Байба Браже выразила соболезнования в связи со смертью пограничника, который 28 мая получил ножевое ранение в районе села Дубиче Церкевне, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси. Министр подчеркнула, что это и граница Польши, и внешняя граница ЕС.

My sincere condolences regarding the death of a Polish🇵🇱 soldier, attacked by illegal migrants breaching the Polish and EU external border.



We stand with our Polish friends in this tragedy. Instrumentalised migration at 🇪🇺 borders with with RU and Belarus will be stopped.

