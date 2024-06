Посольство Франції у ПАР потролило колег з РФ за фейк про "полоненого француза" під Харковом

Французьке посольство у ПАР потролило російське посольство у цій країні після того, як воно поширило зрежисоване відео нібито захоплення у полон під Харковом бійця-француза, який говорить французькою з явним слов'янським акцентом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посольство РФ у Південноафриканській Республіці раніше цього тижня поширило у своєму X (Twitter) відео нібито з півночі Харківщини під Липцями, на якому зображують нібито захоплення у полон бійця з українського боку, який відповідає французькою з дуже помітним слов'янським акцентом. На відео чути також нібито французькі команди з його рації.

Російське посольство підписало відео словами, що "чекають на відео з його допиту, де він буде передавати вітання президенту Макрону, який дуже хоче відправити французьких військових інструкторів в Україну і все ще наполягає, що їх там нема".

Французьке посольство у ПАР вирішило відреагувати на цей допис, вказавши на найбільш явний елемент, що видає постановку.

Colleagues, you have been spreading fake news for some time and we are now used to this rather undiplomatic practice. However, this one is particularly ridiculous. We suggest your actors work on their accent with some French classes at Alliance française: https://t.co/Q1XAHJhtir