Посольство Франції у ПАР потролило колег з РФ за фейк про "полоненого француза" під Харковом

Французьке посольство у ПАР потролило російське посольство у цій країні після того, як воно поширило зрежисоване відео нібито захоплення у полон під Харковом бійця-француза, який говорить французькою з явним слов'янським акцентом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посольство РФ у Південноафриканській Республіці раніше цього тижня поширило у своєму X (Twitter) відео нібито з півночі Харківщини під Липцями, на якому зображують нібито захоплення у полон бійця з українського боку, який відповідає французькою з дуже помітним слов'янським акцентом. На відео чути також нібито французькі команди з його рації.

Російське посольство підписало відео словами, що "чекають на відео з його допиту, де він буде передавати вітання президенту Макрону, який дуже хоче відправити французьких військових інструкторів в Україну і все ще наполягає, що їх там нема".

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Французьке посольство у ПАР вирішило відреагувати на цей допис, вказавши на найбільш явний елемент, що видає постановку.

Colleagues, you have been spreading fake news for some time and we are now used to this rather undiplomatic practice. However, this one is particularly ridiculous. We suggest your actors work on their accent with some French classes at Alliance française: https://t.co/Q1XAHJhtir — France in South Africa (@FrenchEmbassyZA) June 6, 2024

"Колеги, ви вже деякий час поширюєте неправдиві новини і ми загалом звикли до цієї доволі недипломатичної практики. Але ось це – особливо кумедний випадок. Радимо вашим акторам попрацювати над вимовою за уроками на Alliance française", – відреагувало посольство Франції.

Інші користувачі X (Twitter) подали примітку до відео, де пишуть, що відео виглядає несправжнім, і багато людей у коментарях написали те ж саме, вказуючи, що "француз" говорить із жахливим акцентом.

Перед тим з Москви неодноразово лунали роздратовані заяви на адресу Парижа через заяви Макрона про те, що союзники мають не виключати відправки своїх військових в Україну.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і залякування з боку Росії.

МЗС Франції висловило обурення заявами речника російського посольства Александра Макогонова про те, що французькі інструктори в разі прибуття в Україну стануть "легітимними цілями" для російських сил.