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Посольство Франції у ПАР потролило колег з РФ за фейк про "полоненого француза" під Харковом

Новини — П'ятниця, 7 червня 2024, 10:31 — Марія Ємець

Французьке посольство у ПАР потролило російське посольство у цій країні після того, як воно поширило зрежисоване відео нібито захоплення у полон під Харковом бійця-француза, який говорить французькою з явним слов'янським акцентом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посольство РФ у Південноафриканській Республіці раніше цього тижня поширило у своєму X (Twitter) відео нібито з півночі Харківщини під Липцями, на якому зображують нібито захоплення у полон бійця з українського боку, який відповідає французькою з дуже помітним слов'янським акцентом. На відео чути також нібито французькі команди з його рації. 

Російське посольство підписало відео словами, що "чекають на відео з його допиту, де він буде передавати вітання президенту Макрону, який дуже хоче відправити французьких військових інструкторів в Україну і все ще наполягає, що їх там нема". 

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Французьке посольство у ПАР вирішило відреагувати на цей допис, вказавши на найбільш явний елемент, що видає постановку.

"Колеги, ви вже деякий час поширюєте неправдиві новини і ми загалом звикли до цієї доволі недипломатичної практики. Але ось це – особливо кумедний випадок. Радимо вашим акторам попрацювати над вимовою за уроками на Alliance française", – відреагувало посольство Франції.

Інші користувачі X (Twitter) подали примітку до відео, де пишуть, що відео виглядає несправжнім, і багато людей у коментарях написали те ж саме, вказуючи, що "француз" говорить із жахливим акцентом.

Перед тим з Москви неодноразово лунали роздратовані заяви на адресу Парижа через заяви Макрона про те, що союзники мають не виключати відправки своїх військових в Україну.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і залякування з боку Росії.

МЗС Франції висловило обурення заявами речника російського посольства Александра Макогонова про те, що французькі інструктори в разі прибуття в Україну стануть "легітимними цілями" для російських сил.

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