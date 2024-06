Посольство Франции в ЮАР потроллило коллег из РФ за фейк о "пленном французе" под Харьковом

Французское посольство в Южноафриканской Республике потроллило российское посольство в этой стране после того, как оно распространило срежиссированное видео якобы захвата в плен под Харьковом бойца-француза, произношение которого выдает, что он не является носителем языка.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посольство РФ в ЮАР ранее на этой неделе распространило в своем X (Twitter) видео якобы с севера Харьковщины под Липцами, на котором изображают захват в плен бойца с украинской стороны, который отвечает на французском. На видео слышны также якобы французские команды из его рации.

Российское посольство подписало видео словами, что "ждут видео с его допроса, где он будет передавать привет президенту Макрону, который очень хочет отправить французских военных инструкторов в Украину и все еще настаивает, что их там нет".

Реклама:

Французское посольство в ЮАР решило отреагировать на это сообщение, указав на наиболее явный элемент, выдающий постановку.

Colleagues, you have been spreading fake news for some time and we are now used to this rather undiplomatic practice. However, this one is particularly ridiculous. We suggest your actors work on their accent with some French classes at Alliance française: https://t.co/Q1XAHJhtir