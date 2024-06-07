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Посольство Франции в ЮАР потроллило коллег из РФ за фейк о "пленном французе" под Харьковом

Новости — Пятница, 7 июня 2024, 10:31 — Мария Емец

Французское посольство в Южноафриканской Республике потроллило российское посольство в этой стране после того, как оно распространило срежиссированное видео якобы захвата в плен под Харьковом бойца-француза, произношение которого выдает, что он не является носителем языка.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посольство РФ в ЮАР ранее на этой неделе распространило в своем X (Twitter) видео якобы с севера Харьковщины под Липцами, на котором изображают захват в плен бойца с украинской стороны, который отвечает на французском. На видео слышны также якобы французские команды из его рации.

Российское посольство подписало видео словами, что "ждут видео с его допроса, где он будет передавать привет президенту Макрону, который очень хочет отправить французских военных инструкторов в Украину и все еще настаивает, что их там нет".

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Французское посольство в ЮАР решило отреагировать на это сообщение, указав на наиболее явный элемент, выдающий постановку.

"Коллеги, вы уже некоторое время распространяете ложные новости и мы в целом привыкли к этой недипломатической практике. Но вот это – особенно забавный случай. Советуем вашим актерам поработать над произношением по урокам на Alliance française", – отреагировало посольство Франции.

Другие пользователи X (Twitter) пишут, что видео выглядит ненастоящим, указывая, что "француз" говорит с ужасным акцентом.

Перед тем из Москвы неоднократно звучали раздраженные заявления в адрес Парижа из-за заявлений Макрона о том, что союзники должны не исключать отправки своих военных в Украину.

СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и запугивания со стороны России.

МИД Франции выразил возмущение заявлениями спикера российского посольства Александра Макогонова о том, что французские инструкторы в случае прибытия в Украину станут "легитимными целями" для российских сил.

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