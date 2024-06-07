ЗМІ: Єврокомісія дала позитивну усну оцінку євроінтеграційних реформ України

Єврокомісія надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це у Х (Twitter) повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Це означає, що Україна досягла необхідних критеріїв у визначених сферах – антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин, тому Єврокомісія рекомендує починати з Києвом переговори про вступ.

As expected, 🇪🇺 commission confirming that both 🇺🇦 and 🇲🇩 have fully completed all steps to start talks. https://t.co/LzOlhKIL3R Реклама: June 7, 2024

Як відомо, ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що Угорщина висловлюватиме незгоду щодо прогресу України, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються.

Перед цим повідомляли, що Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.