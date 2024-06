СМИ: Еврокомиссия дала положительную устную оценку евроинтеграционных реформ Украины

Еврокомиссия дала положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Х (Twitter) сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Это означает, что Украина достигла необходимых критериев в определенных сферах – антикоррупционной, сферах контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и обеспечения прав нацменьшинств, поэтому Еврокомиссия рекомендует начинать с Киевом переговоры о вступлении.

As expected, 🇪🇺 commission confirming that both 🇺🇦 and 🇲🇩 have fully completed all steps to start talks. https://t.co/LzOlhKIL3R

