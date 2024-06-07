СМИ: Еврокомиссия дала положительную устную оценку евроинтеграционных реформ Украины

Еврокомиссия дала положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Х (Twitter) сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Это означает, что Украина достигла необходимых критериев в определенных сферах – антикоррупционной, сферах контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и обеспечения прав нацменьшинств, поэтому Еврокомиссия рекомендует начинать с Киевом переговоры о вступлении.

As expected, 🇪🇺 commission confirming that both 🇺🇦 and 🇲🇩 have fully completed all steps to start talks. https://t.co/LzOlhKIL3R Реклама: June 7, 2024

Как известно, ЕС и Украина надеются официально начать переговоры до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что Венгрия будет выражать несогласие относительно прогресса Украины, продолжая утверждать, что права венгерского меньшинства нарушаются.

Перед этим сообщалось, что Венгрия на встрече послов ЕС 29 мая блокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

В правительстве Германии недавно заявили, что Украина выполнила требования по реформам, необходимым для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.