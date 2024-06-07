Еврокомиссия подтвердила положительную оценку евроинтеграционных реформ Украины

Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро.

По ее словам, Еврокомиссия может подтвердить, что Украина выполнила требования по проведению реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

"Мы считаем, что все шаги были выполнены обеими странами... Теперь дело за государствами-членами – продолжить дискуссию относительно следующих шагов. Именно им предстоит принять рамки переговоров", – отметила она.

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Писонеро указала, что таким образом Киев достиг необходимых критериев в определенных сферах – антикоррупционной, сферах контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и обеспечения прав нацменьшинств.

Как известно, ЕС и Украина надеются официально начать переговоры до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что Венгрия будет выражать несогласие относительно прогресса Украины, продолжая утверждать, что права венгерского меньшинства нарушаются.

Перед этим сообщалось, что Венгрия на встрече послов ЕС 29 мая блокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

В правительстве Германии недавно заявили, что Украина выполнила требования по реформам, необходимым для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.