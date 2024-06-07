Білий дім: Не сприймаємо поточну ситуацію на полі бою в Україні як період стратегічної небезпеки

У США не вважають захоплення Росією додаткових територій у Харківській області внаслідок нещодавнього наступу стратегічно важливим з погляду загального перебігу війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник радника з національної безпеки США Джонатан Файнер, якого цитує "Голос Америки".

Він зазначив, що українським військам вдалося зупинити російський наступ у Харківській області завдяки надходженню нової військової допомоги США, а також дозволу завдавати ударів по території РФ.

Відтак головна задача наразі полягає у тому, щоб США та їхні союзники доправляли необхідну військову допомогу в Україну якомога швидше, додав представник Білого дому.

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"Я вважаю, що, ймовірно, є надмірна частка негативу та песимізму щодо того, скільки насправді досягла Росія у своєму власному наступі на північ від Харкова. Росії вдалося захопити вузьку смугу території в основному вздовж свого кордону, яку ми не вважаємо – і я не думаю, що Україна вважає, – стратегічно важливою з погляду загальної траєкторії війни", – додав посадовець.

Файнер підкреслив, що попри всі теперішні складнощі на полі бою у США не розглядають "це як період стратегічної небезпеки":

"І я думаю, що наша робота зараз полягає в тому, щоб ресурси, які ми отримали, і які надають інші країни в коаліції, якнайшвидше надходили в Україну".

Відтак результат війни в Україні буде принаймні частково визначений не конкретним перебігом боїв, а роботою військово-промислового комплексу ворогуючих сторін та їхніх союзників, додав представник Білого дому.

Раніше командувач британської армії Тоні Радакін заявив про велику впевненість у тому, що Україна здобуде перемогу у війні.