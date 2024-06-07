Белый дом: Мы не воспринимаем текущую ситуацию на поле боя в Украине как период стратегической опасности

В США не считают захват Россией дополнительных территорий в Харьковской области в результате недавнего наступления стратегически важным с точки зрения общего хода войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности США Джонатан Файнер, которого цитирует "Голос Америки".

Он отметил, что украинским войскам удалось остановить российское наступление в Харьковской области благодаря поступлению новой военной помощи США, а также разрешения наносить удары по территории РФ.

Поэтому главная задача сейчас заключается в том, чтобы США и их союзники доставляли необходимую военную помощь в Украину как можно скорее, добавил представитель Белого дома.

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"Я считаю, что, вероятно, есть чрезмерная доля негатива и пессимизма относительно того, сколько на самом деле достигла Россия в своем собственном наступлении к северу от Харькова. России удалось захватить узкую полосу территории в основном вдоль своей границы, которую мы не считаем – и я не думаю, что Украина считает – стратегически важной с точки зрения общей траектории войны", – добавил чиновник.

Файнер подчеркнул, что несмотря на все нынешние сложности на поле боя в США не рассматривают "это как период стратегической опасности":

"И я думаю, что наша работа сейчас заключается в том, чтобы ресурсы, которые мы получили и которые предоставляют другие страны в коалиции, как можно быстрее поступали в Украину".

Поэтому результат войны в Украине будет по крайней мере частично определен не конкретным ходом боев, а работой военно-промышленного комплекса враждующих сторон и их союзников, добавил представитель Белого дома.

Ранее командующий британской армии Тони Радакин заявил о большой уверенности в том, что Украина одержит победу в войне.