СМИ: Послы ЕС из-за Венгрии не приняли решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза снова не смогли принять решение относительно рекомендаций Европейской комиссии начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, поскольку Венгрия выступила с возражениями.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал неназванный европейский дипломат, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, обсуждение продолжится на следующей неделе.

"Все знают, что Комиссия считает, что Молдова и Украина завершили выполнять свои условия, и мы должны провести межправительственную конференцию. На заседании это было очень ясно. Многие страны сказали, что согласны с этим, но Венгрия снова заявила, что у них есть условия, которые еще необходимо выполнить, иначе они не смогут принять оценку Комиссии", – сказал он.

Реклама:

По словам другого высокопоставленного дипломата, Венгрия "выступила с такими же разглагольствованиями, как и в прошлый раз, о недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств".

"Венгрия снова вспомнила 11 вопросов, зачитала две поправки к переговорным рамкам о добрососедских отношениях и национальных меньшинствах, упомянув, что нам (ЕС) также нужно продвигаться вперед с Сербией и Албанией. Остальные из нас, участвующие в дебатах, – все, кроме Венгрии, – громко и ясно поддерживают оценку Комиссии и отвергли внесение новых требований. Мы все выступаем за то, чтобы провести межправительственную конференцию уже 25 июня", – рассказал собеседник агентства.

В то же время оба высокопоставленных дипломата констатировали, что обсуждение будет продолжено на следующей неделе.

При этом не была исключена возможность того, что Будапешт пойдет на компромисс ради прогресса для стран Западных Балкан, дав "зеленый свет также Украине и Молдове".

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Глава миссии ЕС надеется на их фактическое начало в конце июня.

Президент Европарламента Роберта Метсола во время последнего приезда в Киев также сказала, что прогнозирует начало переговоров до конца первого полугодия 2024 года.

Читайте также: Киеву готовят албанский путь в ЕС. Детали решения о формате вступительных переговоров с Украиной.