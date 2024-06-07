Україна після оцінки Єврокомісії очікує на початок переговорів про членство в ЄС у червні

Україна відреагувала на позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС, яку надала Єврокомісія.

Як пише "Європейська правда", рішення ЄК у Telegram прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що в озвученому висновку Єврокомісії йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі чотири додаткові кроки-реформи.

"Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця", – наголосив Шмигаль.

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Він зауважив, що український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора.

Повідомляли, що Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Водночас, за даними ЗМІ, постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли ухвалити рішення щодо рекомендацій Європейської комісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною, оскільки Угорщина виступила із запереченнями.

За словами іншого високопоставленого дипломата, Угорщина "виступила з такими самими просторікуваннями, як і минулого разу, про недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин".

В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

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