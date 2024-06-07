Украина после оценки Еврокомиссии ожидает начала переговоров о членстве в июне

Украина отреагировала на положительную устную оценку относительно прогресса евроинтеграционных реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС, которую предоставила Еврокомиссия.

Как пишет "Европейская правда", решение ЕК в Telegram прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что в озвученном заключении Еврокомиссии говорится о том, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все четыре дополнительных шага-реформы.

"Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующего шага – начала переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце", – подчеркнул Шмыгаль.

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Он отметил, что украинский народ ежедневно борется за право быть в кругу европейской семьи в войне против российского агрессора.

Сообщалось, что 7 июня Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.

В то же время, по данным СМИ, постоянные представители стран-членов Европейского Союза снова не смогли принять решение относительно рекомендаций Европейской комиссии начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, поскольку Венгрия выступила с возражениями.

По словам другого высокопоставленного дипломата, Венгрия "выступила с такими же разглагольствованиями, как и в прошлый раз, о недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств".

В правительстве Германии недавно заявили, что Украина выполнила требования по реформам, необходимым для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

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