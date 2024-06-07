У Берліні згорів фургон ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

У п'ятницю в Берліні перед офісом партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") загорівся фургон з партійною агітацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За словами представника поліції, полум'я перекинулося на партійний павільйон перед офісом.

Пожежна бригада загасила автомобіль і павільйон. Ніхто не постраждав.

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Парламентський менеджер фракції "АдН" в Бундестазі Рональд Глазер, який має там свій виборчий офіс, сказав, що фургон загорівся близько третьої години ночі. Транспортний засіб використовувався для передвиборчої кампанії і був припаркований перед офісом.

Партійний офіс у районі Панков від пожежі не постраждав.

За словами представника поліції, розмір збитків ще не відомий. Поліція розслідує підпал. Органи державної безпеки також розслідують, чи не був цей акт політично мотивованим.

Оскільки поруч з офісом розташована пожежна частина, пожежники змогли загасити вогонь всього за кілька хвилин. Однак автомобіль повністю вигорів.

Нагадаємо, у німецькому місті Мангейм цього тижня стався напад з ножем, у вівторок ввечері постраждав політик "Альтернативи для Німеччини".

А в травні політика "АдН" вдарили кулаком в обличчя в супермаркеті у східному місті Еберсбах-Нойгерсдорф.