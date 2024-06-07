В Берлине сгорел фургон ультраправой "Альтернативы для Германии"

В пятницу в Берлине перед офисом партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") загорелся фургон с партийной агитацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По словам представителя полиции, пламя перекинулось на партийный павильон перед офисом.

Пожарная бригада потушила автомобиль и павильон. Никто не пострадал.

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Парламентский менеджер фракции "АдГ" в Бундестаге Рональд Глазер, имеющий там свой избирательный офис, сказал, что фургон загорелся около трех часов ночи. Транспортное средство использовалось для предвыборной кампании и было припарковано перед офисом.

Партийный офис в районе Панков от пожара не пострадал.

По словам представителя полиции, размер ущерба еще не известен. Полиция расследует поджог. Органы государственной безопасности также расследуют, не был ли этот акт политически мотивированным.

Поскольку рядом с офисом находится пожарная часть, пожарные смогли потушить огонь всего за несколько минут. Однако автомобиль полностью выгорел.

Напомним, в немецком городе Мангейм на этой неделе произошло нападение с ножом, во вторник вечером пострадал политик "Альтернативы для Германии".

А в мае политика "АдГ" ударили кулаком в лицо в супермаркете в восточном городе Эберсбах-Нойгерсдорф.