Президент Швейцарии ожидает конференцию с участием РФ после Саммита мира

Президент Швейцарии Виола Амгерд заявляет, что Саммит мира по Украине, который организует ее страна, является лишь началом, за которым, вероятно, последуют переговоры с Россией.

Заявление лидера Швейцарии приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Амхерд убеждена, что обе стороны – Украина и Россия – должны быть за столом мирных переговоров.

"Россия могла бы присутствовать на возможной дальнейшей конференции", – сказала она.

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Амхерд отметила, что саммит ставит целью создать платформу для диалога, на которой первым шагом будет обсуждение того, как можно достичь мира в Украине.

По ее словам, речь не будет идти о мире в Украине в узком смысле. Речь пойдет о гуманитарных вопросах, ядерной безопасности, свободе судоходства и продовольственной безопасности.

"Мы хотим построить доверие и искать решения этих вопросов, которые являются важными для гражданского населения, а впоследствии и для мира", – сказала она.

Как известно, Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, – "откровенно враждебной".

В то же время президент Владимир Зеленский не исключал, что саммит в июне заложит основу для дальнейшего привлечения представителей России к переговорам – но на основе украинской "формулы мира" (которую Москва не признает).

Ранее "Европейская правда" сообщала, что западные партнеры Киева удивлены изменением позиции Украины, которая пошла на уступки по решению на предстоящем Саммите мира в Швейцарии.

В то же время в украинском МИД отрицают уступки интересами страны в проекте решения Саммита мира, который состоится на следующей неделе в Швейцарии.

Подробнее читайте в статье Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать.