Эстония добавит 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Эстония решила увеличить свой вклад в созданный Киевом и Европейской комиссией Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство энергетики Украины.

Таллинн решил перечислить в фонд дополнительные 400 тысяч евро, и таким образом его вклад составляет всего 450 тысяч евро.

В Минэнерго напомнили, что с начала полномасштабного российского вторжения Эстония передала Украине 15 грузов с гуманитарной энергетической помощью общим весом 225 тонн.

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"Среди предоставленного оборудования – два силовых трансформатора, более 100 трансформаторов тока, оборудование для энергетической IT-инфраструктуры и другое", – говорится в сообщении.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе Минэнерго и Европейской комиссии весной 2022 года. В целом сумма взносов спонсоров в него составляет более 495 миллионов евро.

За последние несколько недель внесли средства или задекларировали намерения о взносах в фонд Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция, Дания и другие страны.

Среди прочего, правительство Австрии выделит 5 млн евро, а Великобритания – дополнительные 23 млн евро.