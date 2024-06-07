Страховщики оценили сумму убытков от наводнений в Германии в 2 млрд евро

Немецкие страховые компании сталкиваются с большими затратами после наводнений на юге Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Несмотря на то, что продолжительные дожди на юге Германии уже прекратились и ситуация с наводнениями во многих местах облегчилась, уровень воды в реках все еще остается опасно высоким. Там, где вода уже отступила, видны огромные убытки – и страховая отрасль делает предварительную оценку того, насколько дорогими будут разрушения, вызванные недавними наводнениями.

"Мы ожидаем, что застрахованные убытки составят около двух миллиардов евро", – сказал Йорг Асмуссен, генеральный директор Немецкой ассоциации страхования (GDV), о последствиях наводнений в Баварии и Баден-Вюртемберге.

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"Поскольку наводнения еще не отступили, особенно на Дунае, эта оценка все еще подвергается определенной степени неопределенности", – добавил он.

Сейчас важно помочь пострадавшим быстро и эффективно, сказал Асмуссен.

Для страховщиков это уже третье крупное наводнение за последние несколько месяцев. На Рождество многие реки в северной и центральной Германии вышли из берегов, нанеся ущерб, который оценивается в 200 миллионов евро. Согласно предварительному прогнозу GDV, наводнения в Сааре и Рейнланд-Пфальце обошлись страховщикам так же дорого.

Самым дорогим до сих пор было наводнение в июле 2021 года в долине реки Ар и прилегающих территориях. Застрахованный ущерб там составил почти девять миллиардов евро. Однако многие убытки не застрахованы: в Германии, по данным защитников прав потребителей, только 46 процентов частных домов были застрахованы от стихийных бедствий в середине 2013 года.

Напомним, в Германии после наводнений на юге возобновились дебаты о необходимости обязательного страхования домов от стихийных бедствий, однако в правящей коалиции согласия по этому поводу нет.

На прошлой неделе от наводнений пострадали ряд районов на юге Германии, в частности в Баварии. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, пострадали тысячи домохозяйств.