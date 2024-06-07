ЗМІ: Росія перехопила сигнал дитячого телеканалу в Європі й транслювала пропаганду

Європейські супутникові компанії останні кілька місяців повідомляють про спроби перехоплення телевізійного сигналу з боку Росії, що призводить до переривання мовлення і трансляції пропаганди для дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Bloomberg.

Із середини березня про втручання в роботу сигналу трьох супутників повідомляв французький оператор Eutelsat SA. Перебої в роботі, за словами співрозмовника Bloomberg, тривали щонайменше до кінця травня.

Двічі у березні й квітні внаслідок перехоплення сигналу на дитячому телеканалі BabyTV компанії Walt Disney транслювали військові відеоролики російською мовою. Як наслідок, нідерландський кабельний оператор Ziggo вилучив BabyTV зі своєї пропозиції до початку травня.

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"Перешкоди були чітко ідентифіковані як такі, що надходять з великих наземних станцій, і тому повинні бути зафіксовані і відстежуватися владою Російської Федерації", – йдеться в листі французького Національного агентства з радіочастот.

Супутники Eutelsat – не єдині, які стали мішенню російського втручання. Про нього повідомляли в Україні та Португалії, а Швеція, Нідерланди та Люксембург подали скарги, подібні до французької.

Представник Міжнародного союзу електрозв'язку – агентства ООН, яке координує глобальний розподіл радіочастот і супутникових орбіт, – заявив Bloomberg, що звіти будуть обговорюватися на наступному засіданні його ради 24-28 червня.

У Eutelsat Group агентству підтвердили "навмисні радіочастотні перешкоди з боку зовнішніх джерел, які мали періодичний вплив на деякі послуги", але від уточнень відмовились.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія намагається вивести з ладу різні європейські системи зв'язку, випробовуючи готовність Європейського Союзу і НАТО.

У квітні Естонія і Фінляндія звинуватили Москву в глушінні сигналів GPS, порушенні польотів і морського руху.