СМИ: Россия перехватила сигнал детского телеканала в Европе и транслировала пропаганду

Европейские спутниковые компании последние несколько месяцев сообщают о попытках перехвата телевизионного сигнала со стороны России, что приводит к прерыванию вещания и трансляции пропаганды для детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bloomberg.

С середины марта о вмешательстве в работу сигнала трех спутников сообщал французский оператор Eutelsat SA. Перебои в работе, по словам собеседника Bloomberg, продолжались как минимум до конца мая.

Дважды в марте и апреле в результате перехвата сигнала на детском телеканале BabyTV компании Walt Disney транслировали военные видеоролики на русском языке. Как следствие, нидерландский кабельный оператор Ziggo исключил BabyTV из своего предложения до начала мая.

Реклама:

"Помехи были четко идентифицированы как поступающие с крупных наземных станций, и поэтому должны быть зафиксированы и отслеживаться властями Российской Федерации", – говорится в письме французского Национального агентства по радиочастотам.

Спутники Eutelsat – не единственные, которые стали мишенью российского вмешательства. О нем сообщали в Украине и Португалии, а Швеция, Нидерланды и Люксембург подали жалобы, подобные французской.

Представитель Международного союза электросвязи – агентства ООН, которое координирует глобальное распределение радиочастот и спутниковых орбит, – заявил Bloomberg, что отчеты будут обсуждаться на следующем заседании его совета 24-28 июня.

В Eutelsat Group агентству подтвердили "преднамеренные радиочастотные помехи со стороны внешних источников, которые имели периодическое влияние на некоторые услуги", но от уточнений отказались.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия пытается вывести из строя различные европейские системы связи, испытывая готовность Европейского Союза и НАТО.

В апреле Эстония и Финляндия обвинили Москву в глушении сигналов GPS, нарушении полетов и морского движения.