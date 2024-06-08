ДПСУ попередила про можливе блокування ПП "Шегині-Медика" до кінця вересня

Державна прикордонна служба України попередила, що польські фермери можуть до кінця вересня блокувати пункт пропуску "Шегині-Медика".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні ДПСУ у Telegram.

За даними прикордонників, блокування може початися 9 червня о 10:00 і тривати до кінця вересня.

"За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині", – йдеться у повідомленні.



Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, прикордонники обіцяють повідомити додатково.

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Нагадаємо, польські фермери з початку доби 7 червня припинили блокаду руху вантажів на пункті пропуску "Гребенне-Рава Руська".

Польські протестувальники почали блокувати рух вантажівок на виїзд з України на "Рава Руській" з 4 червня. Спершу очікувалося, що акція триватиме до середини дня 6 червня, але у підсумку фермери вирішили залишатися на КПП до кінця доби.

Перед цим остання блокада на кордоні закінчилася наприкінці квітня, після прохання глави уряду Дональда Туска.

Читайте детально про те, як та чи надовго Дональд Туск переконав польських фермерів.