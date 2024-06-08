ГПСУ предупредила о возможном блокировании ПП "Шегини-Медика" до конца сентября

Государственная пограничная служба Украины предупредила, что польские фермеры могут до конца сентября блокировать пункт пропуска "Шегини-Медика".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ГПСУ в Telegram.

По данным пограничников, блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлиться до конца сентября.

"По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска „Медика", что напротив украинского „Шегини", – говорится в сообщении.

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Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, пограничники обещают сообщить дополнительно.

Напомним, польские фермеры с начала суток 7 июня прекратили блокаду движения грузов на пункте пропуска "Гребенне-Рава Русская".

Польские протестующие начали блокировать движение грузовиков на выезд из Украины на "Рава Руськой" с 4 июня. Сначала ожидалось, что акция продлится до середины дня 6 июня, но в итоге фермеры решили оставаться на КПП до конца суток.

Перед этим последняя блокада на границе закончилась в конце апреля, после просьбы главы правительства Дональда Туска.

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