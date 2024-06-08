Мужчину, ударившего премьера Дании, поместили под стражу до 20 июня

Судья заключил до 20 июня 39-летнего поляка, которого обвиняют по делу о нанесении удара премьер-министру Дании Метте Фредериксен в центре Копенгагена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

По оценкам полиции, во время инцидента, произошедшего примерно в 17:50 в Култорвете, нападающий находился под воздействием наркотиков и был пьян.

Он был настолько вялым, что ему пришлось помогать выйти из машины.

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Полиция считает, что он ударил премьер-министра сжатым кулаком по правому предплечью. Это является насилием над лицом, находящимся на государственной службе, говорится в обвинении.

Кроме того, отягчающим обстоятельством является то, что насилие произошло из-за заявлений Метте Фредериксен в публичных дебатах, считает полиция Копенгагена.

Нападавший, который является гражданином Польши и проживает в Дании с 2019 года, не признает себя виновным.

Во время допроса в полиции он сказал, что был удивлен, увидев премьер-министра на улице. Он также заметил, как она разговаривала с людьми и с кем-то спорила.

Но на судебном заседании в субботу он отверг информацию в полицейском отчете о том, что он имел что-то против Метте Фредериксен:

"Я не могу согласиться с тем, что был несогласен относительно позиций премьер-министра", – сказал он.

Мужчина сказал, что считает ее "действительно хорошим премьер-министром". На самом деле, он был "положительно удивлен", увидев ее на улице.

Хотя прокурор просил 26 дней заключения, судья считает, что достаточно 12 дней.

Напомним, в пятницу вечером в центре Копенгагена неизвестный мужчина напал и ударил премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Нападавшего задержали. Премьер прошла обследование в больнице, у нее незначительная травма шеи.

Нападение произошло за два дня до того, как датчане пойдут на избирательные участки на выборах в Европарламент.

Три недели назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения.