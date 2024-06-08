Чехія не збирається відправляти своїх інструкторів в Україну

Цього року Чеська Республіка може підготувати до 4 000 українських солдатів, але робитиме це на своїй території.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в інтерв'ю для ČTK, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Чотири тисячі солдатів пройшли підготовку в Чехії минулого року, і на цей рік затверджено мандат на таку ж кількість, зазначила Чернохова. "Як тільки ми отримуємо інформацію про те, що зміна заповнена, ми надаємо наші навчальні приміщення та інструкторів. Я думаю, що це того варте", – сказала вона.

Міністерка отримала дуже позитивні враження під час відвідування деяких змін, в яких одночасно можуть брати участь максимум 800 осіб. "Ви бачите там чоловіків, жінок, людей різного віку та освіти, які дуже мотивовані захищати свою країну і хочуть навчитися за рекордно короткий час тому, що інші солдати вивчають важко на довготривалих курсах. Вони знають, що у них немає цього часу, і вони повинні оволодіти деякими навичками практично за кілька годин", – додала вона.

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Наприкінці травня французька газета Le Monde написала, що Макрон веде переговори з кількома європейськими державами про створення коаліції, яка б тренувала українських солдатів безпосередньо в Україні.

Французький президент Емманюель Макрон у п’ятницю заявив, що принаймні ще кілька країн погоджуються з можливістю відправити інструкторів в Україну для навчання мобілізованих українських військовослужбовців.

За словами Чернохової, Франція та інші країни розглядають це питання через свою віддаленість від України, оскільки транспортування українських солдатів не мало б сенсу з логістичної точки зору. Чехія, з іншого боку, не повинна цього робити з тієї ж причини.

"Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кілька сотень кілометрів. Тому я можу сказати за Чеську Республіку, що ми не плануємо і не планували нічого подібного на даний момент", – додала вона.

Тим не менш, вона визнає, розуміє і не має жодних застережень щодо французької ініціативи.

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