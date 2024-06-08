Чехия не собирается отправлять своих инструкторов в Украину

В этом году Чешская Республика может подготовить до 4 000 украинских солдат, но делать это на своей территории.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью для ČTK, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Четыре тысячи солдат прошли подготовку в Чехии в прошлом году, и на этот год утвержден мандат на такое же количество, отметила Чернохова. "Как только мы получаем информацию о том, что смена заполнена, мы предоставляем наши учебные помещения и инструкторов. Я думаю, что это того стоит", – сказала она.

Министр получила очень положительные впечатления во время посещения некоторых смен, в которых одновременно могут участвовать максимум 800 человек. "Вы видите там мужчин, женщин, людей разного возраста и образования, которые очень мотивированы защищать свою страну и хотят научиться за рекордно короткое время тому, что другие солдаты изучают тяжело на долговременных курсах. Они знают, что у них нет этого времени, и они должны овладеть некоторыми навыками практически за несколько часов", – добавила она.

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В конце мая французская газета Le Monde написала, что Макрон ведет переговоры с несколькими европейскими государствами о создании коалиции, которая бы тренировала украинских солдат непосредственно в Украине.

Французский президент Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что по крайней мере еще несколько стран соглашаются с возможностью отправить инструкторов в Украину для обучения мобилизованных украинских военнослужащих.

По словам Черноховой, Франция и другие страны рассматривают этот вопрос из-за своей удаленности от Украины, поскольку транспортировка украинских солдат не имела бы смысла с логистической точки зрения. Чехия, с другой стороны, не должна этого делать по той же причине.

"От словацко-украинской границы до нашей Либавы несколько сотен километров. Поэтому я могу сказать за Чешскую Республику, что мы не планируем и не планировали ничего подобного на данный момент", – добавила она.

Тем не менее, она признает, понимает и не имеет никаких оговорок относительно французской инициативы.

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