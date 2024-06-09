Поліція Чехії у підвищеній готовності через загрозу теракту

У Чехії в суботу поліція посилила заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на залізничних вокзалах через інформацією про можливе скоєння теракту.

Про це повідомило чеське видання iDNES, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, загроза пов'язана з нападом на об'єкти інфраструктури, і всі співробітники поліції переведені в посилений режим на 24 години чергування до подальших вказівок.

Їм наказано звертати увагу на будь-яких підозрілих осіб, особливо в районі автобусних і залізничних вокзалів та на зупинках громадського транспорту.

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Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан підтвердив інформацію виданню, додавши, що на цей момент силовики не мають прямої інформації про конкретну загрозу.

"Я можу підтвердити, що поліція наразі вживає превентивних заходів. Однак підвищеного ризику для людей в Чеській Республіці немає, і поліція не має інформації про безпосередню загрозу. Поліція надасть додаткову інформацію якнайшвидше", – сказав Ракушан виданню пізно ввечері в суботу.

Пізніше він додав у соціальній мережі X (Twitter), що поліція в цей час розслідує справу, пов'язану з нападами за кордоном, в якій був затриманий підозрюваний.

У понеділок також відбудеться засідання Ради державної безпеки, після якого міністр внутрішніх справ пообіцяв оприлюднити додаткову інформацію.

Нагадаємо, на початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.

Згодом в країні оголосили про затримання 9 осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.

Польська влада посилила заходи безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який став головним транзитним вузлом для постачання іноземної військової допомоги Україні, через занепокоєння щодо диверсійних операцій з боку Росії.