Полиция Чехии в повышенной готовности из-за угрозы теракта

В Чехии в субботу полиция усилила меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, общественном транспорте и на железнодорожных вокзалах из-за информации о возможном совершении теракта.

Об этом сообщило чешское издание iDNES, пишет "Европейская правда".

По информации издания, угроза связана с нападением на объекты инфраструктуры, и все сотрудники полиции переведены в усиленный режим на 24 часа дежурства до дальнейших указаний.

Им приказано обращать внимание на любых подозрительных лиц, особенно в районе автобусных и железнодорожных вокзалов и на остановках общественного транспорта.

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Министр внутренних дел Вит Ракушан подтвердил информацию изданию, добавив, что на данный момент силовики не имеют прямой информации о конкретной угрозе.

"Я могу подтвердить, что полиция сейчас принимает превентивные меры. Однако повышенного риска для людей в Чешской Республике нет, и полиция не располагает информацией о непосредственной угрозе. Полиция предоставит дополнительную информацию как можно скорее", – сказал Ракушан изданию поздно вечером в субботу.

Позже он добавил в социальной сети X (Twitter), что полиция в настоящее время расследует дело, связанное с нападениями за рубежом, в котором был задержан подозреваемый.

В понедельник также состоится заседание Совета государственной безопасности, после которого министр внутренних дел пообещал обнародовать дополнительную информацию.

Напомним, в начале мая в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку от Катовице произошел крупный пожар в автопарке, был и ряд менее известных случаев.

Впоследствии в стране объявили о задержании девяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.

Польские власти усилили меры безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясёнка, который стал главным транзитным узлом для поставки иностранной военной помощи Украине, из-за беспокойства относительно диверсионных операций со стороны России.