В Вильнюсе прошел Прайд с участием 20 тысяч человек

В субботу в Вильнюсе состоялся Марш равенства, участие в котором, по оценкам организаторов, приняли 20 тысяч человек.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Марш начался в 16:00 по местному времени. Люди прошли от Бернардинского сада до парка Вингиса с лозунгами "Свобода – это любовь", "Права трансгендеров – права человека", "Мы везде" и многими другими.

ФОТО: LRT Реклама:

Марш возглавили члены Литовской гей-лиги, к которым присоединились писательница Кристина Сабаляускайте, члены Партии свобода, в том числе ее председатель, министр финансов Аушрине Армонайте, а также Дайнюс Жалимас, который возглавляет список партии на выборах в Европарламент.

К мероприятию также присоединилась Партия зеленых Литвы, а мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас поприветствовал участников марша на Соборной площади.

Марш объединил людей разных национальностей и сексуальной ориентации

После марша участников пригласили на концерт и драг-представление в парк Вингис, где выступали артисты со всего мира.

Прайд столкнулся с оппозицией со стороны пяти небольших групп, преимущественно христианских организаций.

Возле Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса неизвестный мужчина также сжег радужные флаги. Затем его задержала полиция.

Напомним, в мае Лихтенштейн легализовал однополые браки.

Большинство стран-членов Европейского Союза позволяют однополые браки. В феврале их одобрила Греция.