ЗМІ: Франція запросила декілька держав приєднатись до коаліції тренувань в Україні

Минулого тижня глава французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до приблизно десятка західних держав, запросивши уряди цих країн взяти участь у тренувальній місії на території України у складі багатонаціональної коаліції.

Про це повідомило видання Welt am Sonntag, пише "Європейська правда".

Листи адресували, зокрема, США, Британії, Польщі, Нідерландам, всім країнам Балтії, Данії та Швеції.

Брюссельські дипломати повідомляють, що президент Емманюель Макрон все ще намагається організувати навчання на території України під егідою існуючої тренувальної місії ЄС – EUMAM. Але для цього необхідно змінити мандат місії.

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Втім, дипломати ЄС кажуть, що в Брюсселі ідеям Парижа чинять опір. Більшість країн ЄС проти проведення навчань в Україні. Уряди Німеччини, Італії та Іспанії побоюються, що навчання на місцях в Україні можуть становити значний ризик ескалації і втягнути Захід у війну.

Зі свого боку, Угорщина на зустрічі міністрів оборони ЄС наприкінці травня підкреслила, що Україна більше не має реальних шансів на перемогу у війні.

Однак у дипломатичних колах ЄС також говорили про те, що, з військової точки зору, є вагомі підстави для того, щоб тренувати українських солдатів у власній країні. Тоді підготовка була б краще пристосована до українських солдатів, а військовослужбовцям не довелося б залишати країну, щоб пройти курс навчання.

Уряд США не хоче брати участь у цій ініціативі. У п'ятницю ввечері, в кулуарах візиту президента Джо Байдена до Франції, Джон Кірбі з Ради національної безпеки заявив, що Вашингтон з самого початку чітко дав зрозуміти, що не хоче відправляти американські війська в Україну.

Президент Макрон заявив у п’ятницю, що принаймні кілька країн погоджуються з можливістю відправити інструкторів в Україну для навчання мобілізованих українських військовослужбовців.

"Ми вирішили, що хочемо мати коаліцію, і багато з наших партнерів уже дали свою згоду… Ми вже знаємо, що не будемо одні. І ми використаємо наступні дні, щоб організувати цю якомога ширшу коаліцію, щоб відповісти на запит України", – сказав французький президент.

Про формування Макроном коаліції держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну, ЗМІ писали ще минулого місяця.